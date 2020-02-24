Aydem Yenilenebilir Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı

24.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:14

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydem Yenilenebilir Enerji, 160'tan fazla ülkede 9 bin 500'ün üzerinde şirket üyesi bulunan ve dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı.

Tüm iş süreçlerinde, ilgili sözleşmede yer alan ilkelere uymayı taahhüt eden şirket, bu kapsamda çalışmalarını her yıl raporlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştirdiklerini ifade etti.

Küpeli, uluslararası yönetim standartlarını tüm iş süreçlerinde etkili şekilde uyguladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Paydaşları için değer üreten, insan odaklı ve ekosistemine zenginlik katan kurum olma kimliğimizi pekiştirecek böyle bir adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Her alanda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak elbette ki hem kurum hem de sektör olarak en önemli sorumluluğumuz. Bu süreçte, insan haklarına saygılı, yüksek çalışma standartlarına uyumlu ve çevresel hassasiyetlere karşı duyarlı bir şirket olmak önceliğimiz. Bu imzayla BM tarafından belirlenen bu 10 ilkeye uyacağımızın sözünü verdik. Dokunduğumuz tüm paydaşlara karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, evrensel olarak kabul görmüş 10 ilkeyi kapsayan Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin parçası olmaktan gururluyuz."

Kaynak: AA