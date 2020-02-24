Aydem Yenilenebilir Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı
Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı oldu.
24.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:15
Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı oldu.
Kaynak: Dunya.com