Aydem Yenilenebilir Enerji, Akköprü HES'i 49 yıllığına işletecek

Aydem Aydem Yenilenebilir Enerji, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede 605 milyon lira ile en yüksek teklifi vererek bünyesine kattığı Akköprü Hidroelektrik Santrali'ni ( Hes ) 49 yıllığına işletecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu gelişme sonrasında şirket, santral sayısını 26'ya çıkartarak kurulu gücünü 1020 megavattan 1135 megavata yükseltti.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin portföyüne kazandırdığı ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Dalaman Çayı üzerinde bulunan HES, 115 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.

Yıllık 343 gigavatsaat üretim kapasitesine sahip olan santral 187 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Akköprü HES'in alımının şirket için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu adım, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin megavat seviyelerine ulaşma hedefimiz açısından çok önemli bir adım. Bu yatırım iştahıyla, yenilenebilir enerjiyi her zaman olduğu gibi odağımıza alarak portföyümüzü geliştirecek fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.