Aydem Yenilenebilir Enerji, 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi
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Aydem Yenilenebilir Enerji, 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi

Aydem Yenilenebilir Enerji, 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Eurobond tahvilini başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Eurobond tahvilini başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, 5,5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı yaparken faiz oranı yüzde 7,75 oldu.

Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen yeşil tahvil (green bond) için talep toplama sürecini tamamladı. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama dönemi sonucunda, içlerinde uzun dönemli yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının katılımı ile 1,6 milyar dolar tutarında talep toplayan Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye'de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza attı. Bu ihraç aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yeşil tahvil (green bond) ihracı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracı

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin başarıyla tamamlanan ihraç işleminden duyduğu memnuniyeti aktaran Aydem Enerji CEO'su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli şöyle konuştu, "İlk Eurobond ihracımız olan bu işlemle, Türkiye'de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirdik. Aynı zamanda CEEMEA (Orta&Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde bir yenilenebilir enerji şirketinin gerçekleştirdiği en büyük işleme imza attık. Bu başarıyı; uluslararası piyasaların ülkemize, grubumuza ve Aydem Yenilebilir Enerji şirketimize duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyoruz."

"İhraçtan elde edilecek gelir ile şirketimizin bankalara olan kredi borcunun tamamı kapatılacak ve yeni yatırımların finansmanı sağlanacak"

Pandemi nedeniyle zorlu geçen bir yılın ardından böylesine büyük bir ihraç gerçekleştirmenin şirketin gelecek hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir adım olduğunu belirten Küpeli, "131 yatırımcıdan 1,6 milyar dolar tutarında talep topladık. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon dolar ve vadesi 5,5 yıl olarak belirlendi. Tahviller, 3,5 yıl anapara geri ödemesiz, yüzde 7,75 faiz oranıyla ihraç edilecek. Elde edeceğimiz gelir ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamış olacağız. Aynı zamanda Aydem Yenilenebilir Enerji'nin bankalara olan kredi borcunun tamamını kapatacağız; kalan gelirimizi de şirketimizin kurulu gücünü 2 katına çıkarma hedefi doğrultusunda, önümüzdeki 3 yıl içerisinde gerçekleştirilecek hibrit yatırımların finansmanında kullanacağız" dedi.

İhraç işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip ihraç belgesini onaylamasını müteakip 2 Ağustos Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor. - AYDIN

Aydem Yenilenebilir Enerji, 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aydem Yenilenebilir Enerji, 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
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