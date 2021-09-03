Aydem ve Gediz Perakende şirketlerinin genel müdürü Serdar Marangoz oldu

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik perakendeciliği hizmeti sunan Aydem Enerji şirketlerinden Aydem Perakende ve Gediz Perakende şirketlerinin genel müdürlüğüne Serdar Marangoz atandı.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik perakendeciliği hizmeti sunan Aydem Enerji şirketlerinden Aydem Perakende ve Gediz Perakende şirketlerinin genel müdürlüğüne Serdar Marangoz atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem ve Gediz Perakende, Ege Bölgesi'nde elektrik perakendeciliği alanında 5 milyondan fazla noktada 20 milyonu aşkın insana hizmet sunuyor.

Lisans eğitimini ODTÜ Üniversitesi Elektrik–Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Marangoz'un sektörde 10 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Marangoz, Aydem ve Gediz Perakende grup şirketlerinin genel müdürlüğü görevine ek olarak Aydem Yenilenebilir Enerji'deki yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay