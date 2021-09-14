Aydem Perakende ve Gediz Perakende'den faizleri sildiren kampanya - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'den faizleri sildiren kampanya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aydem Perakende ve Gediz Perakende'den faizleri sildiren kampanya

Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, 2019 yılı ve öncesi fatura dönemlerine ait asıl alacak, icra gideri ve avukatlık ücretlerini, 30 Eylül 2021 tarihine kadar peşin ödeyen müşterilerinin bakiye faiz borçlarının silineceğini açıkladı.

Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, 2019 yılı ve öncesi fatura dönemlerine ait asıl alacak, icra gideri ve avukatlık ücretlerini, 30 Eylül 2021 tarihine kadar peşin ödeyen müşterilerinin bakiye faiz borçlarının silineceğini açıkladı. Ödeme avantajı sağlayacak ve mevcut borç oranını düşürecek bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Müşteri İlişkileri Merkezleri'nden ödeme yapabilecek veya 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezini arayarak ödeme alternatifleri ile ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin sunduğu faizsiz ödeme kampanyası ile, 31 Aralık 2019 tarihinden önceki fatura dönemlerine ait yasal takibe konu olan tüm borçlara ilişkin icra dosyasındaki bakiye faizlerinin tamamının silineceği bildirildi. Kampanya, icra dosyasındaki asıl alacak tutarı, masraf, harç ve kanuni vekalet ücretinin de peşin olarak ödenmesi halinde geçerli olacak.

Kampanya kapsamında borçlar, hizmet noktalarındaki veznelere nakit veya kredi kartıyla ödenebileceği gibi, şirket banka hesaplarına havale/EFT gönderimi yapılarak da ödenebilir. Ek olarak, ödemesi gerçekleştirilen dosyalara konulan hacizlerin kaldırılması için masrafların, aboneler tarafından icra dairesine ödenmesi gerekiyor.

TEDAŞ döneminden kalma alacaklar kampanya kapsamı dışında tutulacak. - İZMİR

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'den faizleri sildiren kampanya

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Fındığını satmak isteyen üreticiler, TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fındığını satmak isteyen üreticiler, TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop
Magazin Göksel Kaan Yıldırım Vildan Atasever
Spor Burak Yılmaz Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Miralem Pjanic Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydem Perakende ve Gediz Perakende'den faizleri sildiren kampanya - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:32:59. #1.11#