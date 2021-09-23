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Aydem ve Gediz Perakende'de online abonelik dönemi başladı

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Aydem ve Gediz Perakende'de online abonelik dönemi başladı

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, hayata geçirdiği online abonelik hizmetiyle, işlemlerin web sitesi üzerinden gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, hayata geçirdiği online abonelik hizmetiyle, işlemlerin web sitesi üzerinden gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, dijital dönüşüm süreçleri kapsamında, mesken (ev) müşterileri bu hizmetten faydalanabilecek.

Müşteriler, günün her saatinde bulundukları yerden yeni abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, güncel güvence bedeli sorgulama ve iade alma işlemlerini, şirketin web sitesinde sağlanan online işlem merkezinden yapabilecek.

Yeni abonelik işlemleri, abonelik için başvurulan tüketim yerinin yeni bir binaya ait olması veya bir önceki abonenin aboneliğini sonlandırmış olması durumunda online işlem merkezinden tamamlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, dijital dönüşümün, temel stratejileri olduğunu belirterek, "Hizmetlerimizi kurgularken müşteri deneyimini merkeze alıyor, her açıdan memnuniyeti yükseltmeye odaklanıyoruz. Online abonelik ile müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde, pek çok işlemi zaman ve mekandan bağımsız, bulundukları yerden yapabilmelerini sağlıyoruz. Fiziki işlemleri azaltıyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Elektrik aboneliği işlemlerinin dijitalleşmesinin kritik öneme sahip olduğunuz düşünüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda mesken grubundaki müşterilerimiz artık aboneliklerini online olarak, web sitelerimiz üzerinden yapabilecek. Dijital dönüşüm sürecimiz, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni başlıklarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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