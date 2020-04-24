Aydem ve Gediz Elektrik'ten önemli açıklama!
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Güncel, Haber

Aydem ve Gediz Elektrik'ten önemli açıklama!

Aydem Elektrik Perakende ile Aydın, Denizli, Muğla'da, Gediz Elektrik Perakende ile İzmir ve Manisa'da hizmet veren Aydem Enerji, kıyasen fatura düzenlemesi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

24.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:14
Aydem ve Gediz Elektrik'ten önemli açıklama!

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" kararı alındığı belirtilerek, '' Bu düzenleme, sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerlidir. Belirtilen kapsamda düzenlenecek fatura sayısının çok az sayıda olacağı öngörülmektedir'' denildi. Ayrıca, düzenlemeyle ile ilgili kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapıldığı ve faturalarda kıyas yöntemi ile ilave bir maliyet yaratıldığı yönünde yanlış bir algı oluşturularak vatandaşların yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.

Faturanın kıyasen düzenlenip düzenlenmediği faturada görülebilecek

Şirketin açıklamasına göre, müşteriler tüketimlerinin kıyasen yapılıp yapılmadığını faturada görebilecek. Yani kıyasen sayaç okuma yapılarak düzenlenen dönemlere ait faturalarda, söz konusu faturanın EPDK'nın 02.04.2020 tarih ve 9278 sayılı Kurul kararı uyarınca oluşturulduğuna dair not bulunacak. Böylece, sayaçlarının okunamaması halinde, tüketimlerinin kıyasen hesaplandığını fatura altı bildirim metninden takip edebilecek. Tüketim noktalarında, sayaç okuma işlemlerinin yapılmasının mümkün hale gelmesinden itibaren, okunan gerçek sayaç değerlerine göre mahsuplaşma yapılabilecek.

Bununla birlikte, virüsten korunmak için evde kal çağrılarına uyum sağlayan müşterilerin, evde geçirdikleri sürenin artmasıyla elektrikli aletleri daha fazla kullanmalarına bağlı olarak elektrik tüketimlerinde artış olduğuna dikkat çekildi. Bu dönemde müşteriler, sayaç değerleri üzerinden faturalarını kontrol edebilecekleri gibi EPDK'nın web sayfası üzerinden de bilgi sahibi olabilecek. Faturaları kıyasen oluşturulmayan ancak yine de fatura üzerinde yer alan ortalama tüketim değerlerinde anormal bir artış gözleyen müşterilerin fatura itirazları, yine mevzuat kapsamında titizlikle incelenerek en kısa zamanda yanıtlanacak.

Karantina kapsamı dışındaki bölgelerde sayaç okuma ve faturalandırma süreçleri normal seyrinde devam edecek

Bu dönemdeki faturalar, müşterilerin geçmiş yılın aynı ayına ait tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulacak. Kapsama alınan bölgelerin dışında kalan müşterilerin ise sayaç okuma ve faturalandırma süreçleri, normal seyrinde devam ederek müşterilerin tüketimlerine göre faturalandırılacak.

Kaynak: Bültenler

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