Aydem ve Gediz Elektrik'ten "İnternetsiz Ev Kalmasın" Kampanyası

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, internet servis sağlayıcısı Extranet ile birlikte internet erişiminin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla "İnternetsiz Ev Kalmasın" kampanyası başlattı.

GDZ Enerji Yatırımları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Extranet, Aydem ve Gediz, bireysel kullanıcıları internet ile buluşturmayı hedefledikleri kampanya ile internetle tanışamamış vatandaşlara yönelik hesaplı internet paketleri sunacak.

Enerji ve telekomünikasyon sektörlerindeki iş birliği sayesinde Aydem ve Gediz müşterileri, "İnternetsiz Ev Kalmasın" kampanyası ve diğer avantajlı internet paketlerine Extranet noktaları dışında Aydem ve Gediz Müşteri İlişkileri Merkezleri'nden de ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş, birey ve kurumların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2015'de bilişim dünyasına adım attıklarını kaydederek, "Extranet olarak Türk Telekom ve Superonline ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin her noktasına sıra dışı kampanyalarımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 44 Extranet noktamız ve 115 kişilik ekibimiz ile müşterilerimize kesintisiz hizmet vererek müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.