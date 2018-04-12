Aydem Üç Yeni Yönetim Sistemi Belgesi Aldı

Aydın, Denizli ve Muğla'da yaklaşık 1,7 milyon elektrik abonesine hizmet veren Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ'nin, kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti ve bilgi güvenliği alanlarında üç yeni yönetim sistemi belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Aydem'in, kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandığı belirtildi.

Şirketin bu çalışmalarla müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aydem olarak müşteri memnuniyeti bizim için büyük öneme sahip. Bu yüzden kurumların hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini ve bilgi güvenliğini tescil eden kalite belgelerini almaktan son derece mutluyuz. Bu süreçte müşterilerimizin şikayetlerinin tekrarlanmaması ve şirketimizin bilgi güvenliğini sağlamak için sistemlerimizde bazı iyileştirme çalışmaları yaptık. Enerji sektöründe daha iyi noktalara gelebilmek için iş süreçlerimizi uluslararası standartlara çıkarmayı ve daha da güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz."