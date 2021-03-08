Aydem Perakende, kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasında yer aldı

Aydem Perakende, Inbusiness Dergisi'nin Türkiye genelinde yaptığı "İş'te Kadının Yükselişi" araştırmasında, bin kişiye kadar çalışanı olan şirketler kategorisinde 11. sırada yer aldı.

Aydem Perakende, Inbusiness Dergisi'nin Türkiye genelinde yaptığı "İş'te Kadının Yükselişi" araştırmasında, bin kişiye kadar çalışanı olan şirketler kategorisinde 11. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende, orta kademede çalışan kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, Aydem Perakende, Inbusiness Dergisi'nin??????? "100 Şirketin Üst Yönetim Kademesinde Kadının Yükselişi" listesinin bin kişiye kadar çalışanı olan şirketler kategorisinde yüzde 45,24 puanla 11. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine ver verilen Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, kadınların çalışma hayatına katılımını desteklediklerini ve yöneticilik düzeyinde kadın sayısını artırmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

Demirağ, çalışanlarının yaklaşık yüzde 65'ının ve yöneticilerinin yaklaşık yüzde 46'sının kadın olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orta kademe yöneticilerimizi üst kademeye, iş hayatına yeni başlayan alanlarında uzman ekip arkadaşlarımızın orta kademe yöneticiliğe çıkması için eğitim programları uyguluyoruz. Aydem Perakende olarak cinsiyet eşitliğinin ve kadın çalışan istihdamının bir politika olmanın ötesinde, kurumsal sorumluluk olduğu yaklaşımını benimsiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, her alanda eşitliğin sağlandığı bir dünyada yaşam arzumuzun en kısa sürede gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bu emelde üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı