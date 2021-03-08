Aydem Perakende, kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasında yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydem Perakende, kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasında yer aldı

08.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:40
Aydem Perakende, kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasında yer aldı

Aydem Perakende, Inbusiness Dergisi'nin Türkiye genelinde yaptığı "İş'te Kadının Yükselişi" araştırmasında, bin kişiye kadar çalışanı olan şirketler kategorisinde 11. sırada yer aldı.

Aydem Perakende, Inbusiness Dergisi'nin Türkiye genelinde yaptığı "İş'te Kadının Yükselişi" araştırmasında, bin kişiye kadar çalışanı olan şirketler kategorisinde 11. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende, orta kademede çalışan kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, Aydem Perakende, Inbusiness Dergisi'nin??????? "100 Şirketin Üst Yönetim Kademesinde Kadının Yükselişi" listesinin bin kişiye kadar çalışanı olan şirketler kategorisinde yüzde 45,24 puanla 11. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine ver verilen Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, kadınların çalışma hayatına katılımını desteklediklerini ve yöneticilik düzeyinde kadın sayısını artırmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

Demirağ, çalışanlarının yaklaşık yüzde 65'ının ve yöneticilerinin yaklaşık yüzde 46'sının kadın olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orta kademe yöneticilerimizi üst kademeye, iş hayatına yeni başlayan alanlarında uzman ekip arkadaşlarımızın orta kademe yöneticiliğe çıkması için eğitim programları uyguluyoruz. Aydem Perakende olarak cinsiyet eşitliğinin ve kadın çalışan istihdamının bir politika olmanın ötesinde, kurumsal sorumluluk olduğu yaklaşımını benimsiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, her alanda eşitliğin sağlandığı bir dünyada yaşam arzumuzun en kısa sürede gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bu emelde üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydem Perakende, kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasında yer aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:40:04. #1.15#
title