Aydem İzinli İletişim Kampanyası'nın Talihlileri Belli Oldu

Enerji sektöründe faaliyet gösteren lisanslı ilk elektrik perakende satış şirketi olan Aydem'in İzinli İletişim Kampanyası'nın talihlileri belli oldu.

Bünyesinde yer alan Gediz Elektrik ile birlikte İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Türkiye genelinde 4.8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem, grup şirketleri ile birlikte çeşitli sektörlerde sunacağı kampanya ve hizmetler hakkında, faaliyet gösterdiği illerde yaşayan kişileri bilgilendirebilmek adına başlattığı İzinli İletişim Kampanyası'nın çekiliş törenini 23 Mart Cuma günü saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi Konak Şube Müdürlüğünün katılımı ile İzmir Anemon Fuar Otel'de gerçekleştirdi.

9 bin katılımcı

Noter huzurunda halka açık yapılan, basın mensuplarının ve Milli Piyango İdaresi Konak Şube Müdürlüğünün katılım gösterdiği, Aydem İzinli İletişim Kampanyası'nın çekiliş töreninde büyük ödüller için 3 asil, 3 yedek, "3 Aylık Filbox Hemen Üyeliği" ödülü için ise 100 asil 20 yedek olmak üzere toplam 126 talihli belirlendi. Aydem İzinli İletişim Kampanyası'nın proje yürütücüsü Bengi Deniz Kut, "Aydem olarak pazarlama dünyasının yeni trendlerini doğru zamanda, doğru yerde ve doğru tüketicilerle izinli bir şekilde buluşturabilmek adına İzinli İletişim Kampanyamızı düzenledik. Tüketicilerin veri güvenliğine son derece önem veren bir şirket olarak kampanyamızın katılımcılarını kişisel verilerinin işlenmesi hakkında da aydınlattık. Yaklaşık olarak 9 bin katılımcıyla başarılı bir kampanya sürecini tamamladık. Tüketicilerimizin ilgi alanlarına göre ürün ve hizmetler sunmaya ve kendileriyle uzun soluklu iletişim kurmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi. Çekiliş töreni ödül kazanan talihlilerin belirlenmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Katılımcıların çekiliş sonuçlarını, www.aydem.comwww.gediz.com adresleri üzerinden ve Aydem sosyal medya hesaplarından öğrenebilecekleri bildirildi. - İZMİR