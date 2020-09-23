Aydem Enerji'nin Yeni Kurumsal İletişim Grup Direktörü Zeynep Arayıcı Korzay Oldu
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Aydem Enerji'nin Yeni Kurumsal İletişim Grup Direktörü Zeynep Arayıcı Korzay Oldu

23.09.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:05
Aydem Enerji'nin Yeni Kurumsal İletişim Grup Direktörü Zeynep Arayıcı Korzay Oldu

Zeynep Arayıcı Korzay, Aydem Enerji Kurumsal İletişim Grup Direktörü olarak atandı. Korzay, Aydem Enerji'nin iletişim ve itibar yönetiminden sorumlu olacak.

12 bin çalışan ve 40 yıllık deneyimiyle enerji sektörünün öncü ve lider şirketleri arasında yer alan Aydem Enerji, yeni bir atamayla yönetim ekibini güçlendirdi. İletişim sektörünün deneyimli isimlerinden Zeynep Arayıcı Korzay, Aydem Enerji Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevini üstlendi. Korzay, Aydem Enerji'nin iletişim ve itibar yönetiminden sorumlu olacak: medya ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, marka iletişimi,dijital iletişim, işveren markası/iç iletişim ve etkinlik çalışmalarına liderlik edecek.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Korzay, Pantheon Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde iletişim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2000-2001 yılları arasında Fransa'da Radio France ve Radio Soleil'de yapımcı ve sunucu olarak çalıştı. 2001-2008 yılları arasında haber kanalı NTV'de muhabir ve editör olarak çalışan Korzay, daha sonraki 12 yıl boyunca görev aldığı Yıldız Holding'de kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk projeleri, lider iletişimi, sosyal medya yönetimi yanı sıra grubun global iç iletişim çalışmalarına liderlik etti.

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