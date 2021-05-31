Aydem Enerji'nin "S-enerji" programı, gençlere online staj imkanı sunacak

Aydem Enerji, uygulamaya aldığı S-enerji Staj Programı ile iş hayatına adım atmaya hazırlanan gençlere online staj imkanı sağlayacak.

Aydem Enerji, uygulamaya aldığı S-enerji Staj Programı ile iş hayatına adım atmaya hazırlanan gençlere online staj imkanı sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz-eylül dönemini kapsayan 3 ayda "e-öğrenme" ve webinar programları ile kişisel gelişime destek fırsatı da sunacak online staj imkanı için son başvuru tarihi 6 Haziran olarak belirlendi.

Meslek yüksek okulu, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği online programa başvurular "kariyer.net" üzerinden yapılabilecek.

Öğrencilere farklı projelerde görev alma fırsatı vererek mesleki bilgi ve deneyim edinme imkanı sunan program kapsamında ayrıca, çeşitli konu başlıklarında düzenlenecek eğitim ve webinarlar ile stajyerlerin kişisel gelişimlerine de destek sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, gelecek yılları hayal edip, teknolojinin sunduğu imkanlarla öncü projelere odaklandıklarını, böylece gençlerle yenilikçi platformlar aracılığıyla buluştuklarını kaydetti.

İslamoğlu, S-enerji Staj Programı ile sene içinde 3 ayrı grup halinde öğrencileri iş hayatıyla tanıştıracaklarını belirterek, "Bunun yanı sıra, kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim programları ile potansiyellerini açığa çıkarmalarına destek vereceğiz. Öğrencilerimizi ortak sinerji oluşturmaya, yaşam boyu öğrenmeye inanan büyük bir ailede yer almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu