Aydem Enerji Grup Şirketi Tümaş Mermer, Avrupa'nın en iyi işverenleri arasında yer aldı - Haberler Ekonomi
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Aydem Enerji Grup Şirketi Tümaş Mermer, Avrupa'nın en iyi işverenleri arasında yer aldı

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Aydem Enerji Grup Şirketi Tümaş Mermer, Avrupa'nın en iyi işverenleri arasında yer aldı

Aydem Enerji'nin grup şirketlerinden Tümaş Mermer, çalışan deneyimindeki yeni nesil uygulamalarıyla fark yaratarak Great Place to Work Enstitüsü'nün hazırladığı Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2021 Listesi'nde yer aldı.

Aydem Enerji'nin grup şirketlerinden Tümaş Mermer, çalışan deneyimindeki yeni nesil uygulamalarıyla fark yaratarak Great Place to Work Enstitüsü'nün hazırladığı Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2021 Listesi'nde yer aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydem Enerji, grup şirketleriyle hayata geçirdiği yenilikçi çalışan deneyimi projeleri sayesinde ödüller almaya devam ediyor.

Grup şirketlerinden Tümaş Mermer, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında global bir standart olarak kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda, Türkiye'de elde ettiği başarıların ardından Avrupa'nın en iyi işverenleri arasına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tümaş Mermer Genel Müdürü Burak Bağcı, bu alanda global sıralamada yer almalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Şirketini sahiplenen, güven kültürünü benimsemiş çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle önce Türkiye'nin En iyi İşverenleri Listesi'ne girmek, şimdi de Avrupa Listesi'nde yer almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. Geçtiğimiz yıl boyunca hayata geçirdiğimiz, çalışanlarımızı odağımıza aldığımız uygulamalarımız, dijitalleşme ve sürekli eğitim temalı çalışmalarımız bize başarıyı getirdi. Adaptasyon kabiliyeti yüksek, şeffaflığı önceliklendiren, çalışanını her zaman olduğundan daha çok merkezine alan yeni nesil işveren uygulamalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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Haber: Aydem Enerji Grup Şirketi Tümaş Mermer, Avrupa'nın en iyi işverenleri arasında yer aldı - Haberler Ekonomi
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