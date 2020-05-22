Aydem'den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydem'den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması

Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., abonelerine gönderdiği fatura ödeme mesajına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesaj gönderimi, elektrik tedarik hizmeti kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve borçlu müşterimizin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır ve yasal bir zorunluluktur" dedi.

Aydem'den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması
22.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:54

Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., abonelerine gönderdiği fatura ödeme mesajına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesaj gönderimi, elektrik tedarik hizmeti kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve borçlu müşterimizin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır ve yasal bir zorunluluktur" dedi.

Ege Bölgesi'nde faaliyet yürüten Aydem'den yapılan yazılı açıklamada, "Dünya olarak Covid-19 salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerin hassasiyetiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kurum olarak, ülke çapında ve ilgili yasal mercilerin aldığı kararlar doğrultusunda işleyişimizi devam ettirirken ülkemize bu süreçte destek olabileceğimiz durumlara yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Haberlere konu olan kısa mesaj gönderimi, elektrik tedarik hizmeti kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve borçlu müşterimizin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Abonelere mesaj bildirimi, yasal bir zorunluluktur" denildi.

Korona virüs salgınını en az hasarla atlatabilmek için kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirdikleri, kamu ile işbirliği içerisinde tüm tedbirleri almaya büyük özen gösterdikleri belirtilen açıklamada, bu kapsamda müşteri ilişkileri merkezlerinde çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenliği için koruyucu ekipman temin edildiği, hizmet noktalarında, araçlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin düzenli olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Abonelerin işlemlerini evlerinden çıkmadan www.aydemperakende.com.tr adresinden, e-Devlet üzerinden ve dijital bankacılık üzerinden yapabildiği hatırlatılan açıklamada ayrıca, "Bu süreçte müşterilerimizden içeriye sırayla girmelerini ve her zaman çevrelerindeki kişilerle aralarına en az 1 metre mesafe bırakmalarını rica ediyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla müşteri ilişkileri merkezlerimizde zorunlu maske uygulamasını başlattık. Bu süreci el birliği ile atlatacağımıza inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Haber
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi Haber
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Mustafa Destici Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ferdi Tayfur Yılmaz Erdoğan Burcu Esmersoy Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Aydem'den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:57:34. #1.14#
title