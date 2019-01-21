Aydem'den Çocuklara Enerji Verimliliği Semineri

Aydem Elektrik Perakende AŞ tarafından enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla çocuklara seminer verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Denizli Seçkin Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri için seminer verildi.

Açıklamaya göre, şirket tarafından "Hayatımız Enerji" projesi kapsamında enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere enerji verimliliği hakkında bilgi verildi ve eğitici materyaller dağıtıldı.

Aydem, Aydın, Denizli ve Muğla'da elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

Kaynak: AA