Aydem'den Çocuklar İçin Enerji Tasarrufu Semineri

Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş., sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, "Geleceğe Enerjimiz Kalsın, Hayatımız Enerji" sloganıyla Denizli'deki Seçkin Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri için genel müdürlük binasında enerji verimliliği semineri gerçekleştirdi.

Aydem, "Hayatımız Enerji" projesi kapsamında seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Enerji Tasarrufu Haftası'nda, öğrencilerde ve kamuoyunda enerji verimliliği farkındalığı oluşturmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla bir seminer daha düzenledi. Denizli'deki özel bir kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri için genel müdürlük binasında verilen seminer öğrencilerin ilgisini çekti. Seminerde, öğrencilere enerji verimliliği hakkında bilgiler verildi ve eğitici materyaller dağıtıldı.

Şirket yaptığı açıklamada, geleceğin en önemli konularından biri olan enerji verimliliği hakkında farkındalığı artıracak çalışmalarına devam edeceğinin bilgisini verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA