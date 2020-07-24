Aydem, 24 Temmuz'da gazetecilere faaliyetlerini anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydem, 24 Temmuz'da gazetecilere faaliyetlerini anlattı

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin öncü entegre grubu Aydem Holding, tüm şirketlerini Aydem Enerji çatısı altında topladı.

Aydem, 24 Temmuz'da gazetecilere faaliyetlerini anlattı
24.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:54

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin öncü entegre grubu Aydem Holding, tüm şirketlerini Aydem Enerji çatısı altında topladı.

Enerji sektöründe 40 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı koymayı devam ederek, yeni kurumsal kimliği ve yönetim anlayışıyla ilkleri başarmaya ve öncü rolünü sürdürmeye kararlılıkla sürdürecektir.Yenilenebilir enerjiyi ve insanı odağına alarak, 12 bin çalışanıyla 5 milyon müşterisine kesintisiz hizmeti öncelikli görev saymaktadır. Yenilikçi fikirlerle çözüm odaklı hizmet anlayışını elektrik üretim, dağıtım ve perakende alanındaki faaliyetlerin tümünde yaygınlaştırarak, geleceğe değer katmayı amaçlıyor.

Aydem Holding; tek çatı altında topladığı Yenilenebilir Enerji, ADM ve GDZ Dağıtım, Aydem ve Gediz Perakende, Parla Solar Güneş Paneli ve Hücre Üretimi, Termik Santralleri, Elsan ve Tümaş şirketleriyle daha büyük sorumluluklar üstlenerek, ülkemizin mutluluğu ve halkımızın refahını artırmayı temel bir sorumluluk kabul ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Politika
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Dünya
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Ekonomi
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Ekonomi
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Pınar Gültekin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Tuvana Türkay
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı
Daha Fazla Kemal Gülman Walison Fonseca Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Şu an buradasınız: Aydem, 24 Temmuz'da gazetecilere faaliyetlerini anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 17:31:58. #1.15#
title