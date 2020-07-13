Aydar'ın avukatı: "Silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydar'ın avukatı: "Silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırı"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sabıkası nedeniyle görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın avukatı Erkin A. Doygun, müvekkilinin yağma suçundan yargılandığı davayla ilgili haberlerde silah zoruyla senet imzalattığı yolundaki bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Aydar'ın avukatı:
13.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:45

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sabıkası nedeniyle görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın avukatı Erkin A. Doygun, müvekkilinin yağma suçundan yargılandığı davayla ilgili haberlerde silah zoruyla senet imzalattığı yolundaki bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Avukat Erkin A. Doygun, müvekkili Aydar ile babası, kardeşi ile amcalarının yargılandığı davada 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki haberle ilgili yaptığı açıklamada, "Haberde ..silahla alıkoydukları 3 kişiye zorla senet imzalattıkları...", "...Duruşmada savcı tutuklama talep ederken..." şeklinde gerçeğe aykırı ifadeler kullanılmıştır. Davaya bakan savcı mütaalasında tutuklama talep etmemiş olup müvekkilim tutuksuz yargılanmaktadır. Ayrıca savcı mütaalasında Türk Ceza Kanunu 149/1-c maddesi (Birden fazla kişi tarafından birlikte) uyarınca cezalandırılmalarını talep etmiş mahkemece de bu hüküm kapsamında cezalandırılma yapılmıştır. Olayda silah kullanımı bulunmamakta olup silah kullanımı olsaydı Türk Ceza Kanunun 149/1-a maddesi uyarınca cezalandırılma yapılması gerekmekte olacaktı. Bu nedenle silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırıdır" dedi.

Ayrıca dosya kapsamında müştekilerin 22 Haziran 2018 tarihli dilekçeleri ile "Kızlarının tedavisi amacıyla borç para aldıklarını, daha sonra içinde bulundukları psikolojik ortamdan dolayı olayı abartarak şikayette bulunduklarını ve vicdan azabı sebebiyle şikayetten vazgeçtiklerini belirttiklerini ifade eden Doygun, "Görüleceği üzere dava dosyasında olmayan, gerçeğe aykırı hususlar haberde belirtilmiş ve müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiştir. Yargılama süreci devam etmekte olup müvekkilim hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta olup müvekkilimin masumiyet karinesi yapılacak haberlerde göz önüne alınmalıdır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi Politika
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 3. Sayfa
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı Sağlık
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Şampiyon Hatayspor'un şehre gelişini taraftarlar, coşkuyla kutladı
Şampiyon Hatayspor'un şehre gelişini taraftarlar, coşkuyla kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Cahit Özkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Reynmen Ozan Güven Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Aydar'ın avukatı: "Silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 15:30:06. #1.15#
title