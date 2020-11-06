Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi

06.11.2020 12:34 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:40

Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi kapsamında, İzmir depreminin simgesi haline gelen Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi kapsamında, İzmir depreminin simgesi haline gelen Ayda ve Elif Bebek...

Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi

Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi kapsamında, İzmir depreminin simgesi haline gelen Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi

SİVAS - Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi kapsamında, İzmir depreminin simgesi haline gelen Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi.

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra kurtarılan üç yaşındaki Elif bebek ile Rıza Bey Apartmanı'ndan 92 saat sonra kurtarılan Ayda bebek depremin simgesi haline gelmişti. Bugün Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi Kapsamında yeni doğan bebeklerle Elif ve Ayda bebek adına fidan dikildi. Kent merkezi Tavra deresinde mevkiinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan "Bugünkü ziyaretimizin nedeni hem bir ağaç dikimi yapalım hem de İzmir depremi münasebetiyle iki evladımız bu depremin sembol çocukları oldu, Elif bebek ve Ayda bebek. Her iki evladımızda bize inanmanın, mücadelenin, azmin, sevginin artık sembolü oldular. Onlara adına da iki fidan dikerek Sivas'ta bu evlatlarımızın isminin yaşatılmasını burada sağlamış olacağız. Bir mesajda vermiş olacağız. Ben tekrar İzmir'de vefat eden, şehit olan kardeşlerimize Allah2tan rahmet diliyorum. Elif ve Ayda kardeşimizi de rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Biz 20.10.2020'de il genelinde 30'a yakın lokasyon da 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyorduk. Mevsim çok müsait olmadı. Yağmur yağmadığı için ötelemek zorunda kaldık ve 11 Kasım 2020'de aynı gün aynı saatte hedefimiz olan 30 lokasyona 1 milyon ağacı toprakla buluşturacağız. Tüm Sivas'ımızın coğrafyası o gün bir hareketlilik yaşayacak ve geleceğe nefes olacak. Sivas'a nefes olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı bugüne özel olarak davet ediyorum" diye konuştu.

Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi
Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi
Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi
Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

İlgili Haberler

Son Dakika | Şehit güvenlik güçleri ile depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi
Son Dakika | Şehit güvenlik güçleri ile depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi
KTB KAYEMA işbirliğiyle bin fidan dikildi
KTB KAYEMA işbirliğiyle bin fidan dikildi
Negmar'dan her yolcu adına Hatay'a bir fidan bağışı
Negmar'dan her yolcu adına Hatay'a bir fidan bağışı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Sinan Gümüş Mehmet Topal Eddie Newton Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:40:07. #1.15#
title