Ayda bebekten mesaj var: "Ben çok iyiyim beni merak etmeyin"

Ayda bebekten mesaj var: "Ben çok iyiyim beni merak etmeyin" İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen minik Ayda Gezgin, kameralara...