'Ayda Bebek Anaokulu' için kayıtlar başladı

İZMİR (İHA) - Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminin sembollerinden Ayda Gezgin'in adını taşıyan ve Çamkıran'da hizmete açacağı Ayda Bebek Anaokulu için hazırlıklarını tamamladı. Yapım çalışmaları biten anaokulu için kayıt dönemi başladı. 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi, nisan ayında kapılarını açacak. Ayda Bebek Anaokulu, Türkiye'de bir ilke imza atarak ücretini sosyal adalet anlayışına göre şekillendirecek ve her aileden geliriyle orantılı bir ücret talep edecek.

Okul öncesi eğitim çalışmalarında örnek adımlar atan Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki ilk eğitim yuvası olan Çamkıran'daki Ayda Bebek Anaokulu'nun yapım çalışmalarını tamamladı. İzmir depreminin sembollerinden Ayda Gezgin'in adını taşıyan ve fiziki açıdan İzmir'in en büyük anaokulu unvanını taşıyan anaokulu için kayıtlar başladı. 11 sınıftan oluşan anaokulu, 200 öğrenci kapasiteli olacak. Türkiye'de ilk kez, ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi uygulanacak. Milli Eğitim müfredatına göre eğitim verecek olan ve modern yapısıyla veliler tarafından da beğenilen eğitim yuvasında, sınavla seçilen uzman eğitim kadrosu görev yapacak. Çocukların kendi eğitim süreçlerine aktif katılabileceği, ilgilerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim alabileceği Ayda Bebek Anaokulu eğitime yeni soluk getirecek. Kayıt ve detay için 0501 367 87 35 ve 344 34 91 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek. Bayraklı Belediyesinin, Postacılar ve 75. Yıl mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüğü iki yeni anaokulu da yakın zamanda eğitime açılacak.

Eğitimde Bayraklı modeli

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı'da, çocuklarımız cumhuriyetin ışığında büyüsün istiyoruz. Bu amaçla hizmete açacağımız Çamkıran Ayda Bebek Anaokulu'muzu tamamladık. Kayıtlarla birlikte, Bayraklı'ya özel bir eğitim modelini de başlatıyoruz. Ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi ve bağımsız sınavla seçilen öğretmenlerimizle, Türkiye'ye örnek bir eğitim modelini hizmete alıyoruz. Bu model çocuğun eğitim sürecine demokratik katılımını ve merakını merkeze alan, ekolojik yaklaşımlardan esinlenen çağdaş, bilimsel bir model olacak. Ayda Bebek Anaokulu'nun ardından, Postacılar ve 75. Yıl'da da yeni eğitim yuvalarımızı hizmete açacağız" dedi. - İZMİR