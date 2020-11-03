Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı

03.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:26
Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı

İzmir geçtiğimiz cuma günü meydan gelen 6,6 büyüklüğündeki depreminin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak enkazdan çıkarılan Ayda bebeğin kurtarılma anı anbean fotoğraf karelerine yansıdı.

İzmir geçtiğimiz cuma günü meydan gelen 6,6 büyüklüğündeki depreminin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak enkazdan çıkarılan Ayda bebeğin kurtarılma anı anbean fotoğraf karelerine yansıdı. Ayda'yı enkazdan kurtaran AFAD ekipleri, onun ilk karelerini de çekti.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı'nda yaşam mücadelesi veren Ayda Gezgin isimli bebek, tüm Türkiye'ye umut oldu. Minik Ayda depremin üzerinden 91 saat geçmesine rağmen AFAD ve İHH'nın özverili çalışmasıyla enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ayda'yı enkazdan çıkaran kahramanların objektiflerine yansıyan görüntülerde ekiplerin mutluluğu da dikkat çekti. Arama kurtarma ekiplerince 4 yaşındaki Ayda bebek enkazdan alkışlar eşliğinde ve gözyaşlarıyla çıkarıldı. Ayda bebek termal battaniye ile sarılarak sedye ile ambulansa alındı. O anlar ise AFAD'ın fotoğrafçısı Önder Gödez'in objektiflerine yansıdı.

Ayda'nın sesini enkazda ilk duyan İHH Kurtarma personeli ise o anları şöyle anlattı:

"AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapılırken 91'nci saatlerde bir ses duyduk, sonrasında koordinasyon merkezine haber verdik ve sessizlik sağlandı. Aşağıdan gelen ses "ben buradayım diyordu" Sonra biz yanına indik ve Ayda küçük bir delikten elini uzattı, çok susamıştı ve su istedi. Benden tek isteği ayran ve su oldu sonra erkenden ilk yardımı yapıldı. Yaşam boşluğu oluşturan AFAD ekipleri ile birlikte alanı boşaltıp Ayda'yı enkazdan çıkardık. Tarifsiz bir duygu bu."

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde genel muayene sonrası Ayda bebeğin doktorundan ilk açıklama geldi. Minik Ayda'nın doktoru "Ayda'da iç kanama yok genel durumu iyi" dedi.

Bu arada, anne Fidan Gezgin'e ulaşma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı
Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı
Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı
Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

ULUSKON, İzmir depreminin simgesi Ayda bebeğin tüm eğitim masraflarına talip oldu
ULUSKON, İzmir depreminin simgesi Ayda bebeğin tüm eğitim masraflarına talip oldu
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!
İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu
İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Geert Wilders Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Şevket Çoruh İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Adem Ljajic Gökhan Gönül Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 12:26:34. #1.15#
title