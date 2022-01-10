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Ayda 40 bin hayvan sokağa atılıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere "sokak hayvanlarını toplayın" çağrısında bulunmuştu.

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere "sokak hayvanlarını toplayın" çağrısında bulunmuştu. Türkiye'de sokaklarda yaşayan en az 2 buçuk milyon hayvan olduğu tahmin ediliyor. Oysa 1389 belediyeden yalnızca 320'si hayvanlar için geçici bakım evine sahip, çoğunun koşulları ve sağlık hizmetleri ise oldukça tartışmalı.

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