Ayda 40 bin hayvan sokağa atılıyor

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere "sokak hayvanlarını toplayın" çağrısında bulunmuştu. Türkiye'de sokaklarda yaşayan en az 2 buçuk milyon hayvan olduğu tahmin ediliyor. Oysa 1389 belediyeden yalnızca 320'si hayvanlar için geçici bakım evine sahip, çoğunun koşulları ve sağlık hizmetleri ise oldukça tartışmalı.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet