Ayda 32 Bin Lira Maaş Alıyorlar! Yetenekli Türk Seksörler Dünyayı Salladı

Dünyanın en ilginç mesleklerinden biri olan ve civcivlerin tavuk mu horoz mu olduklarını saptayıp cinsiyetlerini belirleyen seksörlük mesleği, tam 100 yıldır Korelilerin kimseye kaptırmadığı bir iş koluydu. Ancak bu iş kolunda artık 2 Türk gencinin de imzası var.

AYDA 32 BİN LİRA ALIYORLAR

32 bin TL maaşla civcivlerin cinsiyetlerini belirleyen Okan Kavlak ile Mustafa Başpınar, 10 ay önce transfer oldukları Macaristan'da Koreliler arasında çalışıyor.

10 aydır çalıştıkları Macaristan'da tanınır hale gelen 2 arkadaşa, izin yaptıkları günlerde de teklif geliyor. Onlar da bu teklifleri değerlendirip daha fazla kazanıyor. Kavlak ve Başpınar, 12 yıl önce Ankara'da başlayıp İsrail, Hollanda ve Rusya'da devam eden seksörlük hikayelerini anlattı.

HATA PAYI SIFIR OLMALI

Arkadaşı Mustafa Başpınar'ın da hayatını değiştiren Okan Kavlak, Macaristan macerasını şu sözlerle ifade etti:

"Mesleğimin en üst çıtası olarak görüp geldiğim Macaristan, aslında benim açımdan çok büyük bir risk de taşıyordu. Macaristan'daki seksörlerin geliri diğer ülkelere nazaran daha yüksek. Buradaki fabrikalar, en son teknoloji ile üretim yapıyor. İşinizdeki hata payı neredeyse sıfır olmalı. Farklı ülkelerdeki seksörler, 'Risksiz ve kafam rahat olsun' mantığıyla Macaristan'ı pek seçenekler arasına koymazlar. Buradaki 20 kişilik ekip ise kendine güvenen, özgüven sahibi ve sistemin içindeki üst düzey seksörlerden oluşuyor. Hemen hepsi Koreli.

TÜRKLERDEN ÖNCE SADECE UZAK DOĞULULAR VARDI

Haberlerimiz Macaristan gazetelerinde de yer almış. Biz Macaristan'a gitmeden haberimiz gitmiş: '2 Türk seksör geliyor' diye... Bizim işimiz, mutlu bir sabah ve adaptasyondur. 2 Türk seksörün Macaristan'da olması, Türklerin istediği işte başarılı olabileceğinin göstergesi. Başarı çıtamızın en üst düzeyini yakalamamız, gelir açısından önemli artış sağladı. Bazen mesleğimizi söylediğimizde 'Kesinlikle olmaz, bu iş burada sadece Koreliler ve Japonlar tarafından yapılıyor' sözlerini duyduk."

HAFTA SONLARI DA EK İŞ YAPIYORLAR

Kavlak, Macaristan'la sınırlı kalmadıklarını da belirterek şu bilgileri verdi: "Distirübütörümüz tarafından anlaşmaları yapılarak Avusturya, Slovakya ve İtalya olmak üzere farklı şirketlerle de anlaşıp hafta sonları ve burada boş olan günlerde gidip isteğe bağlı olarak çalışabiliyoruz. Bu da bize artı bir gelir sağlıyor."

Kavlak ve Başpınar, paralarını Türk bankalarına Euro olarak yatırdıklarını, kazançlarıyla da Türkiye'de yatırım yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Habertürk