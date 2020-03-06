AYD'nin Şehit ailelerine desteği artarak sürecek

06.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:54

Kiralamalarda TL'ye geçiş ile ilgili regülasyon değişikliğinin AVM yatırımcılarının yükünü artırdığını, bu yükün bankalar ile paylaşılması için adım attıklarını belirten Prof. Dr. Altaş, AVM'lerde yapılacak fonksiyon değişikliği ile AVM'lerin kamu yararlarının artacağını ifade etti. Prof. Dr. Altaş; şehit ailelerinin ihtiyaçlarının da yerinde tespit edilerek, AYD'nin desteğinin sürdürülebilir olması için de adım attıklarını paylaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) 12. Genel Kurul Toplantısı, 6 Mart Cuma günü İstanbul'da, Hilltown AVM'de gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, bir önceki dönem Başkanı Hulusi Belgü ve Yönetim Kurulu üyelerine katkı ve hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini sunarak sözlerine başladı.

Sektörün algısının olumlu yönde değiştirilmesi kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Altaş; 436 açık alışveriş merkezi, 58 milyar doların üzerinde toplam yatırım değeri ile 550 bini doğrudan, 1,5 milyona yakın dolaylı istihdamı temsil eden bir güç olduklarını, sektör olarak hak edilen ekonomik verilere ve sosyal statüye sahip olmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını paylaştı:

"Göreve geldiğimiz dönem itibariyle sektörün bizimle ilgili algısını değiştirebilmek, sorunlarımızı çözebilmek adına ciddi ve yoğun toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle, 3 ila 4 yıl olan yatırımların geri dönüş sürelerinin 20'li yılların üzerine çıktığını tespit ettiğimizi, büyük yatırımlar içinse AYD olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu paylaşmamız olumlu bir şaşkınlıkla karşılanıyor. Yanı sıra, kiralamalarda TL'ye geçiş ile ilgili yapılan regülasyonlar neticesinde sektör temsilcileri olarak yükümüz artarken, bu yükün bize borç veren bankalar ile paylaşılması konusunda bir yıldır önemli girişimlerde bulunduk. Bu konuda da yakın dönemde önemli ve tarafları memnun edecek çözümler elde etmeyi bekliyoruz."

Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikler, işletme giderlerine yönelik düzenlemeler ve Temmuz 2020 itibariyle yürürlüğe girecek Borçlar Yasasının ertelenen hükümleri gibi önemli gündem maddelerinin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Altaş, özellikle Borçlar Yasası konusunda önemli sonuçlar elde edileceğinin altını çizdi.

"Borçlar Yasası konusunda ticari olan ve olmayan gayrimenkul ayrımının yapılması ile, sözleşme serbestliği kuralının uygulanacağı bir yapıya ulaşma yönündeki çabalarımızın karşılığını ilerleyen günlerde alacağımızı bekliyorum," diyen Prof. Dr. Altaş, AYD'ye yönelik algının da değişmeye başladığının vurguladı.

AYD'nin; bugüne kadar birbirlerine rakiplerden oluşan bir yapı olarak görüldüğünü, bugün ise sorunların hep birlikte tartışılarak çözüm önerileri ortaya koyan bir yapı algısına kavuştuğunu belirten Prof. Dr. Altaş, bu yaklaşımla sorunların daha rahat çözüleceğini söyledi:

"Pek çok fonksiyonumuzla kamu yararına hizmet eden kuruluşlar haline geliyoruz. Bu fonksiyonlarımızın artırılması için attığımız adımlar daha da çoğalacak. Ayrıca, sektörümüzün sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için de önemli çalışmalarımız söz konusu. Atılan adımları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız."

Geçtiğimiz hafta 12'si düzenlenen AYD Alıveriş Ekonomisi Zirvesi'nde ihtiyaç sahibi şehit aileleri ve yakınları için başlatılan bağış kampanyasını hatırlatan Prof. Dr. Altaş, kampanya neticesinde yaklaşık 650 bin TL'lik bir yardım toplandığını ifade etti. Prof. Dr. Altaş; AYD'nin gönüllü katılımla oluşturacağı kurullar aracılığı ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun şehit ve gazi ailelerinin ihtiyaçlarının fiilen yerinde tespit edilerek karşılanacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler