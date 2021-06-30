AYD'den yeni seçilen RTÜK üyelerine tebrik
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AYD'den yeni seçilen RTÜK üyelerine tebrik

AYD'den yeni seçilen RTÜK üyelerine tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, yayımladığı mesajla RTÜK üyeliğine seçilen Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer'i tebrik etti.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, yayımladığı mesajla RTÜK üyeliğine seçilen Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer'i tebrik etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda RTÜK'te boşalan 3 üyelik için yapılan gizli oylamada, Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer RTÜK'ün yeni üyeleri oldu. 320 Anadolu medyası adına Anadolu Yayıncılar Derneği bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "RTÜK üyeliklerine seçilen Sayın Daniş, Karataş ve Güçer'i Anadolu Yayıncılar Derneği olarak tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.

AYD Başkanı Sinan Burhan tebrik mesajında şunları dile getirdi:

"Medya ve iletişim alanlarında yapacakları çalışmalarla sektörümüze çok büyük katkıları olacağına inandığımız yeni seçilen RTÜK üyelerine AYD olarak inancımız ve güvenimiz tamdır. Sektörde yaşanan sıkıntıların farkında olan ve çözüm konusunda emek harcayacaklarına inandığımız meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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