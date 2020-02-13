AYD'den Togay Muratoğlu'na yapılan saldırıya kınama

13.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:52

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), ÇAY TV Spor Müdürü Togay Muratoğlu'na düzenlenen saldırıyı kınadı.



AYD'den yapılan açıklamada, "Çay TV Spor Müdürü ve tecrübeli gazeteci Togay Muratoğlu'na sabah 08.15 sıralarında evinden çıkarken 3 maskeli kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Yüzü maskeli 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan Togay Muratoğlu kafasından aldığı darbelerin ardından hastanede tedavi görmüştür. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Basın mensuplarına yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulmasını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, güvenlik güçlerinin en kısa sürede saldırganları yakalayacağını umuyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA