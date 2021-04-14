AYD'den Covid-19 tedbirleri hakkında açıklama

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), açıklanan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda toplantı gerçekleştirdi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), açıklanan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan tavsiye kararları açıklandı.

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan tavsiye kararlarını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya ve sonlandırmaya yönelik olarak bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla ülkemiz olağanüstü bir mücadele örneği göstermektedir. Bununla birlikte dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını sebebiyle tespit edilen vaka ve ölüm sayıları virüsün mutasyona uğraması ile ne yazık ki artış göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen 13.04.2021 tarihli Kabine Toplantısında da bu durum ele alınmış ve toplantının ardından Covid-19 salgının ülkemiz genelinde yayılmasını ve salgının doğurabileceği olumsuz sonuçları engellemek adına alınan tedbirler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Anılan tedbirler sektörümüzü de ilgilendirdiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde Derneğimizce alınan tavsiye kararlarını kamuoyunun, sektörümüzün, değerli çalışanlarımızın ve misafirlerimizin dikkate sunarız:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirlere ilişkin detaylar doğrultusunda Alışveriş Merkezlerimiz,sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmeye ve misafirlerine hizmet sunmaya devam edecektir.

Günümüzün önemli bir zaman dilimini paylaştığımız ortak yaşam alanlarımızda misafirlerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz kabul edildiğinden; her zaman olduğu gibi AVM'lerimizde alınan tedbirlerle hijyen seviyesi maksimuma çıkartılmış olup halihazırda da uygulanan tedbirler doğrultusunda Alıveriş Merkezlerimize girişler, HES kodu sorgulama suretiyle gerçekleştirilecektir.

Derneğimiz ile TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Alışveriş Merkezlerimizin pek çoğu, "Güvenli Alışveriş Merkezi Sertifikası" için gerekli şartları sağlayarak TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almıştır. Bu kapsamda periyodik olarak denetlenen Alışveriş Merkezlerimiz, aynı zamanda bulundukları yerin İl Hıfzıssıhha Kurulları ve Valilik birimleri başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarınca da sürekli denetlenmektedir.Bu haliyle Alışveriş Merkezlerimiz kurumsal ve mekansal anlamda en güvenli alanlar olarak misafirlerimize sağlıklı hizmet sunmaya, tedarik zincirinin en güvenli halkalarının başında gelmeye bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

Alışveriş Merkezlerimiz iç-dış mekan ve fiziki şartları itibariyle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile sair yasal mevzuat kapsamında gerekli koşulları oluşturmaya; HES Kodu sorgulamaları, sosyal mesafenin korunması, maske kullanılması, el hijyeninin sağlanması, ortam temizliği, havalandırma, dezenfeksiyon yoluyla çalışmalarımızın ve misafirlerimizin sağlığını en üst seviyede korumaya bundan sonraki süreçte de titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu kapsamda Covid-19 pandemisini, hep birlikte alınan tedbirlere uyarak, dayanışma içerisinde, aşı konusundaki müspet gelişmelerin sağlayacağı ivme ile mümkün olan en kısa sürede aşacağımız inancı ve temennisiyle sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı