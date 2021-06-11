AYD'den basına saldırıya kınama
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AYD'den basına saldırıya kınama

AYD'den basına saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

CHP heyetinin Bitlis Ziyaretini takip eden ve görevini yapmaya çalışan Bitlis TV basın mensubuna yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunulmuştur.

CHP heyetinin Bitlis Ziyaretini takip eden ve görevini yapmaya çalışan Bitlis TV basın mensubuna yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunulmuştur. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) bu çirkin davranışlara yönelik bir açıklama yaparak saldırıda bulunanları kınadı.

AYD'den yapılan açıklama şöyle denildi. "Bazı kişilerin sözlü hakaretler ve tehditlerle yerel medya mensuplarını hedef göstererek görevlerini yapmaları engellenmiş aynı zamanda Bitlis TV personelinin toplantı odasına girişi engellenmeye çalışılmıştır.

Tüm engellemelere rağmen işini yapmaya çalışan görevli basın personelin heyeti takip etmeye devam edince esnaflarla yapılan görüşme esnasında bazı CHP teşkilat mensuplarınca kayıt alması engellenmiştir. Zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışan yerel medyanın desteklenmesi gerekirken kimileri tarafından hakaret ve tehditlerle saldırılması anlaşılır gibi değildir.

Bitlis ilimizde görev yapan basın mensubu meslektaşlarımıza Anadolu Yayıncılar Derneği olarak geçmiş olsun derken, Yerel basının dışlanmasını ve hakarete maruz kalmalarını asla kabul etmiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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