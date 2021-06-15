AYD AVM Perakende Ciro Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı
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AYD AVM Perakende Ciro Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı

AYD AVM Perakende Ciro Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mart ve Nisan 2021 döneminde kısıtlamalar doğrultusunda hizmet veren, AVM'lerde ciro endeksi Nisan 2021 döneminde, 2021 yılı mart ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 oranında azalarak 273 puan olarak gerçekleşti.

Mart ve Nisan 2021 döneminde kısıtlamalar doğrultusunda hizmet veren, AVM'lerde ciro endeksi Nisan 2021 döneminde, 2021 yılı mart ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 oranında azalarak 273 puan olarak gerçekleşti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, Mart ve Nisan 2021 döneminde kısıtlamalar doğrultusunda hizmet veren, AVM'lerde ciro endeksi Nisan 2021 döneminde, 2021 yılı mart ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 oranında azalarak 273 puan olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında AVM'ler büyük ölçüde kapalı olduğu için tam doğru bir kıyaslama olmamakla beraber metrekare verimlilik endeksi Nisan 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 582,5 oranında artarak 273 puana yükseldi.

AVM'lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Nisan 2021'de İstanbul'da bin 488 TL, Anadolu'da 742 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Nisan 2021'de bin 40 TL olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz mart ayı ile karşılaştırıldığında Nisan 2021 döneminde AVM'lerdeki diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,3 artış gösterdi. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği endeksi yüzde 10,6, teknoloji kategorisi 25,1, ayakkabı kategorisi yüzde 30,4, giyim kategorisi yüzde 30,9 ve yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimlilik endeksi yüzde 45,5 azalış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksi

Nisan 2021 verileri bir önceki ay olan 2021 yılı mart ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 41,5'lik bir azalış olduğu gözlemlendi.

Nisan 2021 dönemi ziyaret sayısı endeksinde, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 675'lik bir artış gözlemlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AYD AVM Perakende Ciro Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı - Haberler Ekonomi
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