Ayçiçek Yağında Küresel Fiyat Artışı Durdurulamıyor!

Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, ayçiçek yağındaki küresel fiyat artışı hakkında konuştu.

Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, ayçiçek yağındaki küresel fiyat artışı hakkında konuştu.

İçinde bulunduğumuz yılın tüm dünya için kritik bir dönem olduğunu vurgulayan Tekbaş, gıda, tarım ve hayvancılık konusunda alınması gereken önlemlerin birçok ülke açısından yetersiz oluşuna değindi. Bazı ülkelerin yağlı tohumlar, bakliyatlar gibi ürünleri stratejik ürünler olarak ilan ettiğini anlatan Tekbaş, ülkelerin bu ürünleri stoklarında tutmak istediğinden bahsetti.

Bu şartlar altında bizim gibi ülkelerin ham yağ satın almak durumunda kaldığından söz ederek Rusya, Romanya, Ukrayna gibi ülkelerin ürünlerin katma değerini ellerinde tuttukları için daha şanslı konuma geçtiklerini belirtti. Bu ülkelerin 14 ila 15 milyon ton arasında üretim yaptığını, Türkiye'nin üretimininse sadece 1.5 milyon civarında olduğunu, bu nedenle, Türkiye'nin acilen üretim artışına gitmesi gerektiğine ve ayçiçeğini stratejik ürün olarak ilan etmesinin önemine değindi.

Kaynak: Wise.tv