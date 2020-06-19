Ayçiçek tarlasından 259 kök kenevir çıktı
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Ayçiçek tarlasından 259 kök kenevir çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 259 kök kenevir ele geçirildi.

Ayçiçek tarlasından 259 kök kenevir çıktı
19.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:05

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 259 kök kenevir ele geçirildi.

Gelen bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gelibolu Kavaklıtepe köyü Karaağaçlar mevkiinde E.K. ve H.Y. isimli şüpheli şahısların ev ve tarlalarında arama yaptı. Ayçiçeği ekili tarlalarda inceleme yapan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 259 kök kenevir bitkisinin ekildiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevirlere el konulurken, E.K. ve H.Y. isimli şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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