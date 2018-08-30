Ayçiçeğinde Yüksek Rekolte Üreticiyi Sevindirdi

Edirne'de, ayçiçeği rekoltesinin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Edirne'de ayçiçeği hasadı devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda dönüm başına ortalama 250 kilogram olan rekolte bu yıl 350 kilograma ulaştı.

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en verimli ayçiçeği hasadının gerçekleştirildiğini söyledi.

Bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini ve üreticinin yüzünün güldüğünü aktaran Akgün, şöyle konuştu:

"Ayçiçeği hasadına geçtiğimiz günlerde başladık ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Hasat 1 ay boyunca devam edecek. Bu yıl bereketli bir dönem geçiriyoruz. Son dönemleri en yüksek verim ve yağ kalitesinin olduğu bir hasat dönemini yaşıyoruz. Verim ve kalite çok güzel. Haziran ve temmuz ayında etkili olan yağışlar meyvesini verdi. Rekor diyebileceğimiz bir hasat yapılıyor. Bu anlamda üreticinin yüzü gülüyor.

Dönümde ortalama 350 kilogram ayçiçeği biçiliyor. Bazı yerlerde ortalamanın üzerinde biçimler yapıldığını görüyoruz. Trakya Birlik tarafından açıklanan alım fiyatı da makul. Verimin yanına fiyatında güzel olması sevindirici. Trakya çiftçisi olarak en iyi ürünü yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak tarımsal girdilerdeki artışta üreticiler olarak bizleri zorluyor. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda girişimler yapılmasını talep ediyoruz. Üreticimize bol ve bereketli bir dönem diliyorum."

"Ortalamaların üzerinde verim alıyoruz"

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve üretici Mesut Çakır da ayçiçeğindeki yüksek verimin üreticiyi mutlu ettiğini belirtti.

Kentte yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda ayçiçeği hasadının sürdüğünü aktaran Çakır, "Son dönemlerin en verimli hasadını yapıyoruz. Edirne başta olmak üzere Trakya en iyi ayçiçeğinin yetiştirildiği bölge. Bu yıl ortalamaların üzerinde verim alıyoruz. Hasadı yapılan ayçiçeğinin yağ oranının da yüksek olması çok güzel. Açıklanan fiyatta üreticiler olarak bizleri memnun etti." diye konuştu.