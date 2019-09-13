Ayçiçeği üreticisinin fiyat sıkıntısı

13.09.2019 22:00

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ile Amasya'nın Suluova Ziraat Odası başkanları, yaptıkları ortak basın açıklaması ile ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını dile getirdiler.



Havza Ziraat Odasında bir araya gelen oda başkanları adına konuşan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ayçiçeği fiyatını bu yıl 2,5 TL olarak açıklamasına rağmen serbest piyasada özellikle Havza'da 2,12-2,18 TL civarına kadar indiği görülmektedir. Bu durum çiftçimizi mağdur etmektedir. 2019 yılında girdi fiyatlarının mazotta yüzde 20, tohumda 30, zirai ilaçta yüzde 50, gübrede 50 civarında artmasına rağmen ayçiçeği alım fiyatının geçen yılın altında olduğu görülmektedir. Geçen sene üreticimiz ürününü 2,45 TL'ye verirken, bu sene Tarım Kredi Kooperatifine 2,23 TL'ye, birliğe fireler düştükten sonra 2,35 TL'ye, esnafa ise 2,15 TL'ye vermek zorunda kaldı. Ayçiçeklerini verirken de parasını peşin olarak alamamaktadırlar. Bu sene bahse konu kurumlar ve esnaf üreticinin ayçiçeğini vadeli almaktadır. Havza'da hiçbir kurum ve kuruluşta serbest piyasada dahil olmak üzere yağ ölçüm cihazı bulunmamaktadır. Bu nedenle yağ oranı yüzde 50 olan da, yüzde 30 olan da aynı fiyat üzerinden işlem görmektedir. Bu durum çiftçimizi oldukça sıkıntıya sokmakta ve ayçiceği ekiminden uzaklaştırılmaktadır. Görülen şudur ki bu durumun böyle devam etmesi halinde çiftçimiz ayçiçeği ekimini bırakacaktır" dedi.



Basın toplantısına katılan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, "Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Piyasanın böyle düşük olmasında tüccarın, yağlı tohumlar kooperatifinin hiçbir kabahati yoktur. Devletin birinci derece muhatabı Tarım Kredi Kooperatifleridir. Bakanlık bu durumun düzelmesi için acilen gerekli düzenlemeleri yapıp, ilgililere talimatını vermelidir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA