Ayçiçeği Üreticisi Yüksek Verim Bekliyor

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Manyas ilçesindeki üreticiler, bu yıl yüksek verim bekliyor.

Yaklaşık 13 bin dekarda ayçiçek üretiminin yapıldığı ilçede, yağışların bol olması dolayısıyla verimde artış umut ediliyor.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 500 tonluk verim almayı beklediklerini söyledi.

Kooperatife kayıtlı 755 ortaktan 200'ünün 2 bin ton ürün taahhüdünde bulunduğunu belirten Kalpakçı, "Normalde ilçemizde ortalama verim, 180-220 kilogram iken bu yıl yağışlardan dolayı dekar başına 250-320 kilogram verim bekliyoruz. Manyas'ta her yıl 18-22 bin dekar ürün ekimi gerçekleşiyor, bunun karşılığı olarak 3-4 bin ton ürün hasat ediliyordu. Alım ortalamamız 4-5 bin ton civarında gerçekleşiyor."

Kırsal Kulak Mahallesi'nde ayçiçeği üreticisi Erdoğan Şen iise, 20-25 yıldan beri ayçiçeği ekimi yaptığını anlattı.

Şen, yağ oranı 51,8 civarında ürün yetiştirdiğini, dekarda 400 kilogram ayçiçeği aldığını ifade etti.

Özel bir tohum şirketinin bölge koordinatörü olan Özgür Aydın da, "Manyas'ta güzel yağışlar aldık. Kellelerde orta dolum anlamında geçen yıla oranla çok daha iyi olgunlaşma sağlandı. Çok daha iyi erkencilik var." diye konuştu.