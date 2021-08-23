Ayçiçeği üreticisi alımda kilogram başına 6 lira fiyat bekliyor
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Ayçiçeği üreticisi alımda kilogram başına 6 lira fiyat bekliyor

Ayçiçeği üreticisi alımda kilogram başına 6 lira fiyat bekliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, ayçiçeği alım fiyatının 40 yağ oranlı üründe kilogram başına 6 lira olmasını beklediklerini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, ayçiçeği alım fiyatının 40 yağ oranlı üründe kilogram başına 6 lira olmasını beklediklerini belirtti.

Darcan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe ziraat oda başkanlarından oluşan Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla ayçiçeği üreticisinin fiyat beklentisiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Darcan, burada yaptığı konuşmada, ayçiçeği fiyatlarındaki belirsizliğin üreticiyi tedirgin ettiğini söyledi.

Girdi fiyatları göz önüne alınarak ayçiçeği alım fiyatının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Darcan, "Ayçiçeği alım fiyatlarının kilogramda 6 lira olmasının, önümüzdeki yıl tekrar ayçiçeği ekimini cazip hale getireceği ziraat odalarımız tarafından öngörülmüştür." dedi.

Darcan, çiftçinin, ayçiçeği fiyatlarındaki beklentisinin karşılanmaması durumunda gelecek yıl kanola ekimine yöneleceğini, ekim alanı azalan ayçiçeği ile birlikte gelecek sezon bitkisel ham yağ açığının daha da artacağını savundu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da ayçiçeği hasadı başlayan kentte, erken ekilen bölgelerde verimin iyi olduğunu ancak geç ekilen yerlerde durumun iç açıcı olmadığını belirtti.

Fiyatlar konusunda gerekli müdahalenin yapılmasının elzem olduğunu vurgulayan Arabacı, "Geçtiğimiz yıllarda hasat döneminde uygulanan gümrük vergisinin bir an önce bakanlığımızın müdahalesiyle devreye sokulup, üreticilerimizin ezdirilmemesini bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda bu haberi alırız. Bakanlığımız gerekli müdahaleyi yapar ve gümrük vergisini belirli bir miktar artırırsa üreticilerimizin fiyat beklentisini karşılayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk de bu yıl 40-45 dereceye varan hava sıcaklıklarının yağ oranlarının düşmesine sebep olduğunu, küresel iklim değişikliğinin gıda fiyatları içinde en çok ayçiçeğini etkilediğini belirtti.

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Yıldız Kılıç ise bu yıl verimlerin de düştüğü göz önüne alınarak fiyatın belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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