Ayçiçeği Üreticinin Yüzünü Güldürdü - Tekirdağ

Tekirdağ'da ayçiçeği veriminin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tekirdağ'da 250 bin dönüm alanda ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 4 bin 500 üreticinin, 250 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptığını söyledi.

Saygı, bu yıl ayçiçeği üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Bu yıl yağışların bol olması ayçiçeğinin hem kalitesini hem de yağ oranını artırdı. Hasada başlayan üreticiler verimlerden çok memnun. Buğdaydan bekleneni alamayan çiftçinin yüzü ayçiçeği ile gülecek. Fiyatlarda üreticilerimizin beklediği seviyede olması çiftçileri sevindirdi. Yağışlar rekolteyi ve yağ oranını olumlu etkiledi." dedi.

Tekirdağ'da çiftçilik yapan İsmail Ören de 700 dekar alanda ayçiçeği hasadı yapacağını aktardı.

Ören, bu yıl ayçiçeğinin çiftçiyi memnun ettiğini ifade ederek, "Bu yıl verimler çok güzel. Dekar başına verim 250-300 kilogram arasında seyrediyor. Yağlı tohumların verdiği fiyatlardan da memnunuz. Tekirdağ'ın sarı gelinlerinin verimi çok güzel. Buğdaydaki kaybımızı ayçiçeği kapatacaktır." diye konuştu.

Çiftçi Mustafa Yıldız ise çiftçilerin istedikleri verimi aldığını, hasadın yaklaşık 15 gün daha devam edeceğini dile getirdi.