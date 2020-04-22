Ayçiçeği tohumları toprakla buluşuyor
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Ayçiçeği tohumları toprakla buluşuyor

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Trakya'da, "doğanın sarı kızı" olarak adlandırılan ayçiçek tohumları toprakla buluşturuluyor.

22.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:48
Ayçiçeği tohumları toprakla buluşuyor

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Trakya'da, "doğanın sarı kızı" olarak adlandırılan ayçiçek tohumları toprakla buluşturuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini uygulayarak tarlaya giden çiftçiler, üretime devam ediyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten etkilenecek sektörlerden birinin de "bitkisel yağ sektörü" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, ayçiçeğinden bitkisel yağ üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden olduğunu belirten Kaya, "İthal de ediyoruz fakat ayçiçeğinde ülkemizin üretim ve ekim alanları son 5 yılda yüzde 20 civarında arttı. Ülkemizin kısa vadeli hedefi olan 2 milyon ton üretime ulaştık. Ancak salgın günlerinde bu yıl mutlaka asgari geçen yılki üretim miktarlarını yakalamamız, ülkemizin gıda yeterliliği açısından stratejik olarak son derece önemlidir." diye konuştu.

"Dekarda 6 bin bitkilik ekim normu uygulanmalı"

Bu yıl ayçiçeği veriminden umutlu olduklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Ayçiçeği verimi mutlaka artmalı. Bu nedenle bazı klasik alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Gerek ayçiçeğinde gerekse tüm ürünlerde yüksek tane verim için, verimi oluşturan üç temel öge birim alandaki bitki sayısı, bitkideki dane sayısı ve bin dane ağırlığının belirlendiği ekim ve çıkıştır. Tabla teşekkülü ve süt olum dönemlerinde ayçiçeği bitkisini strese sokmamak lazım. Bu ögelerde üreticilerimiz müdahil olduğu tek konu, dekardaki bitki sayısı. Çiftçilerimizin mutlaka dekarda 6 bin bitkiyi sağlayacak ekim normunu uygulaması gerekiyor."

Kaya, üreticilerin mevcut 70 santimetre sıra aralığını mutlaka 55 santimetreye çekmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bunun için çiftçilere ekim makinelerini altılı yapmaları tavsiyesinde bulunan Kaya, "Bu şekilde sıra üzerini de toprak verimliliğine göre 27-30 santimetre arası şeklinde ekim yaparak dekarda 6 bin ve üzeri bitki sayısına ulaşıp, verim hedeflerini 300 kilogram ve üzerine rahatlıkla çıkarabilirler." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 6 milyon 750 bin dekara ayçiçeği ekildiğini belirten Kaya, "Edirne'de 950 bin dekar ekim yapılıyor. Trakya'da ise 3 milyon 200 bin dekar ayçiçeği ekimiyle Türkiye'nin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor." bilgisini paylaştı.

"Ayçiçeği için verimli bir sezon bekliyoruz"

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağlıcılı köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Kahraman ise üreticinin tarlaları hazırladıktan sonra ekimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ekimin ardından yağmur yağması, ürün için 'can suyu' oldu. Ayçiçeği için verimli bir sezon bekliyoruz. Salgın dönemlerine denk gelse de ülkemiz için üretime devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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