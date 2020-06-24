Ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen bin 322 kök kenevir bitkisi bulundu Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişmiş bin 322 kök kenevir bitkisi bulundu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişmiş bin 322 kök kenevir bitkisi bulundu.

Babaeski-Hazinedar köyü Çamaşır mevkiinde jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında Ö.Ş. isimli şahsa ait ayçiçeği ekili tarlada boyları 50-120 santimetre aralığında bin 322 kök kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Talimatlar doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi. Söz konusu kenevir bitkileri imha edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA