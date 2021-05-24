Ayçiçeği tarlasında 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir ayçiçeği tarlasında 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir ayçiçeği tarlasında 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Soysallı Mahallesinde ikamet eden B.K. isimli şahsın ayçiçeği ekili tarlasında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada ayçiçeği ekili tarlada boyları 10 santimetre ile 2 metre arasında sulanmış ve bakımı yapılmış 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

B.K. hakkında işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı