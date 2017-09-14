Ayçiçeği Sapları Yakıt Olarak Kullanılıyor

Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.



Vatandaşlar, hasat sonrası ayçiçek tarlalarından topladıkları saplarını ısınmak amacıyla kullanıyor.



Subası Mahallesi'nde ikamet eden Hamide Gültekin (51), dar gelirli vatandaşların kışlık yakacak olarak tarlalardan topladığı ayçiçeği saplarını yakıt olarak kullandıklarını söyledi.



Özellikle vatandaşların ayçiçeği saplarını odunun yanında yakacak olarak kullandığını ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:



"Ayçiçek ekimi yapılan ilçe ve mahallerimizde genellikle ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor. Bölgede yaşayanlar soğuk kış günlerinde yakacak ihtiyacını ucuza mal edebilmek için hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarını toplayarak evlerinde depoluyor ve böylelikle kış ayında yakacakları hazır oluyor."



Kadriye Ünlü ise, hasat sonrası ayçiçeği sapları tarlalardan toplayarak, kışın yakacak olarak evlerini ısıtmak için kullandıklarını belirtti.



Ünlü, ekimi yaptığımız ve daha sonra hasadını gerçekleştirdikleri ayçiçeğinin saplarını topladıklarını belirterek, "Kış aylarında ayçiçeği saplarını yakmak üzere evimizde depoluyoruz. Topladığımız sapları daha sonra küçük küçük kıydıktan sonra kışın yakmak için hazır oluyor." diye konuştu.