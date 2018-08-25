Ayçiçeği Hasat Çalışmaları

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ayçiçeği hasat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün önce başlayan ve bayram dolayısıyla kısa bir ara verilen çalışmalara yeniden başlanıldığını söyledi.

Çalışmaların bir ay boyunca süreceğini ifade eden Şaylan, bu yıl verimin bölge bölge değiştiğine dikkat çekti.

Bazı çiftçilerin verimden memnun olduğunu, bazılarının ise umduğunu bulamadığını aktaran Şaylan, fazla yağış nedeniyle bazı tarlalarda hastalık oluştuğunu dile getirdi.

Şaylan, tüm çiftçilere bol kazanç diledi.