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Ayçiçeği hasadında umutlu bekleyiş

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yüzde 100 hibe desteği ile 2 bin dekarlık alana ekimi yapılan yağlık ayçiçeği hasadından bereketli sonuç alınması bekleniyor.

Ayçiçeği hasadında umutlu bekleyiş
12.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:03

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yüzde 100 hibe desteği ile 2 bin dekarlık alana ekimi yapılan yağlık ayçiçeği hasadından bereketli sonuç alınması bekleniyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Korona virüs (Covid–19) pandemi sürecinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda sıkıntısına önlem amacıyla uygulanan yüzde 75 hibe destekli tohumluk projesi kapsamında 2 bin dekarlık yağlık ayçiçeği tohumunu üreticilere teslim ettiklerini belirtti. Tokdemir, "Desteğin geri kalan yüzde 25'i Kütahya İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Tamamı ücretsiz, yüzde 100 hibe ile verilen tohumları Naşa, Çitgöl, Güney ve Demirci beldelerinde ektirdik, düzenli olarak kontrollerimizi sürdürdük. Üreticilerimizin de çok beğendiği kaliteli tohumla yetiştirilen yağlık ayçiçeği hasadının bereketle sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Üreticilerimiz, fatura karşılığı sattığı her kilogram ayçiçeği için 40 kuruş destekleme alabilecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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