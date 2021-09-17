Ayçiçeği Çocuk Evinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Faaliyete Açılması Yeni - Haberler
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Ayçiçeği Çocuk Evinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Faaliyete Açılması Yeni

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Ayçiçeği Çocuk Evinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Faaliyete Açılması Yeni

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Ayçiçeği Çocuk Evinin 2021-2022 eğitim Öğretim yılında 27 Eylül Pazartesi günü sadece kurum personellerinin 3-6 yaş grubu çocukları için açılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Ayçiçeği Çocuk Evinin 2021-2022 eğitim Öğretim yılında 27 Eylül Pazartesi günü sadece kurum personellerinin 3-6 yaş grubu çocukları için açılması planlanmaktadır.

Çocuk Evimize müracaat etmek isteyen personellerimizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız sitesinden başvuru formunu doldurarak 22 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar Çocuk Evi Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

(NOT: Pandemi nedeni ile öğrenci sayımız 10 kişi ile sınırlandırılacağı için müracaat fazla olduğu takdirde 23 Eylül Perşembe günü kura çekilişi yapılacaktır. )

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Haber: Ayçiçeği Çocuk Evinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Faaliyete Açılması Yeni - Haberler
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