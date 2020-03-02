Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor
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Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

02.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:09
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.


Bu kapsamda Bisiklet Vadisi'nin son misafirleri Kocatöngel Anadolu Kalkınma Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri oldu. Güvenli sürüş eğitimi alan minik öğrenciler bisiklet kullanarak eğlenceli vakitler geçirdi. Öğrenmenin en güzel örneklerinden olan bu etkinlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirirken sağlıklı yaşam için yapmanın önemini de kavradılar. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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