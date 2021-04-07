Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 7 farklı şehirden 180 sporcuya ev sahipliği yaptı
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Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 7 farklı şehirden 180 sporcuya ev sahipliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 7 farklı şehirden 180 sporcuya ev sahipliği yaptı

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Aşama yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Aşama yarışlarına ev sahipliği yaptı. 7 farklı şehirden 180 sporcunun katıldığı yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Aşama yarışlarına ev sahipliği yaptı. 7 farklı şehirden 180 sporcunun katıldığı yarışmalar büyük heyecana sahne oldu. Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen yarışmaların ardından yapılan bireysel ve takım madalya töreniyle sporcular madalya ve kupalarına kavuştular. Genç sporculara madalyalarını İl Spor Müdürü Arif Özsoy ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç takdim etti. Kros Liginin yarı final etaplarının ise 14 Nisan Çarşamba günü Aydın'da gerçekleştirileceği açıklandı. - SAKARYA

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 7 farklı şehirden 180 sporcuya ev sahipliği yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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