Ayçiçeği avans fiyatları açıklandı

Trakya Birlik yönetimi, yağlık ayçiçeği avans fiyatlarını açıkladı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, buna göre yüzde 40 ham yağ oranlı ayçiçeğinin ton fiyatının 5 bin 100 lira, yüzde 44 ham yağ oranlının 5 bin 406 lira, yüzde 50 ham yağ oranlının ise 5 bin 865 lira olduğunu bildirdi.

Kalpakçı, piyasa şartlarına göre ön alım fiyatlarının daha sonra belirleneceğini aktardı.

Avans fiyatlarının önünün açık olduğunu ve piyasa koşullarına göre yükselebileceğini vurgulayan Kalpakçı, "Şu an için fiyatlar iyi, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 33 fiyat artışı var. Geçen yıl ton fiyatı 3 bin 850 liraydı. Bu şartlarda ayçiçeği yağı fiyatları kilogram bazında 21-25 lira olur kanısındayım. Tüketicilerimizi de düşünmek zorundayız. Üreticilerimiz de tüketicilerimiz de mağduriyet yaşamasın. Sadece yağ ile de kalmıyor, ayçiçeği küspesi fiyatı yükselecek, bu da yem fiyatlarına yansıyacaktır. Bu açıdan fiyatları yerinde buluyorum."