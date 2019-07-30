"Ayçiçeği alım fiyatı ton başına en az 2 bin 500 lira olmalı"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya'da ayçiçeği hasadının yaklaştığını söyledi.

Gaytancıoğlu, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ayçiçeği alım fiyatının ton başına en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini ifade etti.

Trakya Birlik'in geçen yıl üreticiyi tatmin eden bir fiyat açıkladığını belirten Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinin dekara 500 lira maliyetinin olduğu ve dekardan ortalama 200 kg ayçiçeği alındığı düşünülürse, 1 ton ayçiçeği maliyetinin 2 bin 500 lira olduğu da anlaşılır. Kısacası ithal fiyatının ve ayçiçeği maliyetinin 2 bin 500 lira ve biraz üzerinde olduğu bir sektörde 2 bin 500 liranın altında oluşacak bir fiyat gelecek yıllarda ayçiçeği piyasasını ve üretimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde konu tüm boyutlarıyla değerlendirildiğinde Trakya Birlik tarafından belirlenecek fiyat en az 2 bin 500 lira ve 2 bin 700 lira aralığında olmalıdır."

Gaytancıoğlu, ayçiçeği desteklemelerinin de artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA